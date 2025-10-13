日本代表と１４日に対戦するブラジル代表のＭＦギマランイス（ニューカッスル）が１３日、会場の味の素スタジアムで前日会見に臨んだ。５月に就任したアンチェロッティ監督からの信頼を受け、不動のレギュラーとしてプレーするＭＦは、２１年東京五輪でもブラジル代表の一員として優勝を経験。「私は今、代表の中では一番いい状態にあります。自信も感じています。Ｗ杯はブラジル国民が待ち望む大会。日本についてもいくらかは研