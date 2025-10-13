◆国際親善試合日本―ブラジル（１４日・味スタ）ブラジル代表のＭＦギマランイス（ニューカッスル）が１３日、味の素スタジアムで会見し、日本戦への意気込みを語った。＊＊＊ＭＦギマランイスはプレミアリーグでともにプレーするＭＦ三笘薫（ブライトン）、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）らの評価について問われると「日本には非常にレベルの高い選手たちがそろっている」とキッパリと語った。さらに自らＭＦ