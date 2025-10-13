Ｊ１横浜ＦＭが１３日、横須賀市内で行われた全体練習を公開した。中断期間前の敵地・柏戦は０―１で敗戦し、現在勝ち点３１（得失点差マイナス１２）でＪ１残留圏内の１７位にはいるが、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは同勝ち点（得失点差マイナス１６）で並んでいる。中断期間を経て行われる次節の浦和戦（１８日・日産ス）を含めて残り５試合は広島、京都、Ｃ大阪、鹿島と上位相手との対戦が続くが、大島秀夫監督は「もちろ