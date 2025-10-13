´Ú¹ñ¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö1¥É¥Ã¥¯Â¿Á¥Çõ·úÂ¤¡×¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¹â¤á¤¿¡£¥É¥Ã¥¯¤È¤ÏÂ¤Á¥½ê¤ÎÁ¥Çõ·úÂ¤¡¦½¤Íý»ÜÀß¤À¡£Åö»þ¤Ï°ì¤Ä¤Î¥É¥Ã¥¯¤ÇÁ¥Çõ1ÀÉ¤ò·úÂ¤¤¹¤ë¤Î¤¬¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·´Ú¹ñ¤Ï¾®¤µ¤ÊÁ¥¤Î¾ì¹ç¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç¤­¤Ê¥É¥Ã¥¯¤Ç¿ôÀÉ¤òÆ±»þ¤Ë·úÂ¤¤·¤¿¡£Á¥Çõ¤ÎÁÈÎ©Ã±°Ì¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤òÂç·¿²½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÌÌ¤Ç¤â³×¿·¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£ÆÃÍ­¤Î¶ÐÊÙÀ­¤ËÁÏ°ÕÅª¤ÊÆ¬Ç¾¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ´Ú¹ñÂ¤Á¥»º¶È¤òÀ¤³¦1°Ì¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤ËLNG±¿ÈÂÁ¥¤ÈÄ¶Âç·¿³¤ÍÎ¥×¥é¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¿·