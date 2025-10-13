＃1．1965年5月、米ニューヨーク。現地を国賓訪問中だった朴正熙（パク・ジョンヒ）大統領が申東植（シン・ドンシク）米国船級協会検査官（現韓国海事技術会長）に会った。5・16軍事政変の直後、大韓造船公使技術顧問を務めた申検査官は当時、米国で各種船舶と海洋施設が技術条件などに合うかどうかを確認して認証する仕事をしていた。朴大統領が言った。「わが国は3面が海だが、船を建造するべきではないか」。重化学工業育成策の