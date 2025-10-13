女優・柏木由紀子（77）の長女で歌手の大島花子が13日までに自身のインスタグラムを更新。52歳の誕生日を家族から祝われたことを明かし、柏木と、妹で元宝塚歌劇団の女優・舞坂ゆき子（48）との親子ショットを披露した。7日に52歳の誕生日を迎えた大島は「わたくし事ながら、先日誕生日を迎えました。夫と息と、母や妹や甥っ子と、友人とお祝いしてもらい幸せな一週間でした♪」と書き出すと、花束を手にした自身と柏木、舞