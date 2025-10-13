「出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社前〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）大学三大駅伝の開幕戦が行われ、１５年ぶり３度目の優勝を狙った早大は２時間９分５０秒で惜しくも及ばず２位。３位だった２０１１年大会以来１４年ぶりの表彰台となった。優勝した国学院大とは３８秒差だった。１区吉倉ナヤブ直希（２年）は１０位となったが、２区でエース山口智規が爆走。力強い走りで圧巻の９人抜き。ただ１人、１５