取材に応じる土師守さん重要事件の裁判記録が全国で廃棄された問題で、制度運用が見直された昨年1月30日から同年末までに、3115件の記録が事実上の永久保存に当たる「特別保存」に認定された。見直し前を千件近く上回った。この状況について、1997年の神戸連続児童殺傷事件で次男を亡くした土師守さん（69）が13日までに取材に応じ、「やっと正常に戻った。裁判所は検証しつつ継続してほしい。政府は今後の記録を保管するための