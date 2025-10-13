¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¤Ï¡¢¡ÖµþÅÔ Åß¤Î·Ã¤ß¡×¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤ò11·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£11·î¤ÏµþÅÔ»ºÂçÆ¦¤Îµâ¤ß¤¢¤²ÅòÍÕ¥¤¥¯¥éÅº¤¨¤ä¥«¥Ë¤ÈÀÄºÚ¤ÎµÆ²ÖÏÂ¤¨¡¢µþÃ°ÇÈ¹â¸¶ÆÚ¥í¡¼¥¹¤Î¤À¤·¤·¤ã¤Ö¡¢¹ñ»ºµí¤Èµþ¾Æ¤­Æ¦Éå¤Î¤¹¤­¾Æ¤­»ÅÎ©¤Æ¤Ê¤ÉµþÅÔ¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢12·î¤Ï³û¶»Æù¤Î»³Ü¥¥í¡¼¥¹¥È¡¢¤Õ¤°¤ÎÅâÍÈ¤²¡¢¤¢¤ó´Î¼ò¾ø¤·¥Ý¥ó¿Ý¤¢¤ó¡¢Éó¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¡¢µþÉ÷¤ª¤Ç¤ó¤Ê¤ÉÅß¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¥­