ÎÓÊæÇ·¹á¡¢ÌâÌÚ·ë²Ö¡¢ÀÐÀîÍþ²»¡¢ËÌÀî¤Ò¤«¤ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡£12Æü¤ËµÜß·¤Ò¤Ê¤¿ÍÊ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢1-4¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£Á°È¾16Ê¬¡¢ÌâÌÚ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤ò¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉGK¤¬ÃÆ¤¯¤È¡¢ÎÓ¤¬¥Ü¥ì¡¼¤ÇÃ¡¤­¹þ¤ß¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¸åÈ¾17Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¸åÈ¾25Ê¬¤Ë¤ÏËÌÀî¤¬ÌµÇ°¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡Ä¡£¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¼«¿Ø¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿