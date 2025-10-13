好きな女性との初デートを終えたら、気持ちが熱いうちにLINEで感謝を伝えたいところ。とはいえ、内容によっては女性の気分を害してしまう危険があるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「初デート直後のLINEで『今それ言う？』と腹が立ったメッセージ９パターン」をご紹介します。【１】「俺のどこが好き？」など、いきなり慢心した質問をしてくる「好きになりかけててもドン引きす