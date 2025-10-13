私（ユキコ、40代後半）は大学3年生の息子（ショウタ）と高校2年生の娘（サラ）の母。子どもたちがマイペースだからか、私が早めに行動するタイプだからか、私はいつも子どもたちの世話をやいています。一方の夫（マコト、40代）はあまり多くを話さず、静かに話を聞くタイプです。私はギリギリまで行動しない息子のことも、友人関係がうまくいっていなさそうな娘のことも心配なので、子どもたちにあれこれ聞いてしまいます。私には