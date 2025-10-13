Çò¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò¤Õ¤ó¤ï¤êÃå¤³¤Ê¤¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTGC¡×¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤ÎµªÊ¿Íü²Ö(23)¤Î»Ð¤Ç¡¢²Î¼ê¤ÎµªÊ¿Ë¨³¨(27)¤¬ÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£12ÆüÊ¡²¬¡¦ËÌ¶å½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTGC KITAKYUSHU 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿µªÊ¿Ë¨³¨¤ÏX¤Ç¡Ö¹áÀî°ÊÍè¤Þ¤¿½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿♡¤Þ¤¿¤³¤³¤Ë»ä¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¿TGC¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤³¤ì¤«¤é¤âÂô»³