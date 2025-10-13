大学３大駅伝の初戦「出雲駅伝」（出雲全日本大学選抜駅伝）が１３日、島根県出雲市内のコースで行われ、４区では国学院大の辻原輝(ひかる)（３年）が１７分２０秒の区間新記録をマークした。（デジタル編集部）１３日には大阪・関西万博が閉幕することから、「きょうは万博最終日。出雲駅伝の４区を、辻原輝を披露する『辻原輝パビリオン』にしようと、区間新記録を出すと思って走った」。昨年度の主将・平林清澄らが卒業した