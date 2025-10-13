Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¡¢13Æü¤ËÊÄ²ñ¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛJAL¡ß¥¬¥ó¥À¥à ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ð¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤äÎÁ¶â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅº¤¨¡Ö¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤È¤â¤Ë¡ØÌ¤Íè¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö²ñ´ü¤òÄÌ¤·¤Æ100Ëü¿Í