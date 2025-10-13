イベントで、綱でジェット機を引っ張る人たち＝13日午前、成田空港全国から集まった小学生と保護者が力を合わせ、綱でジェット機を引っ張る恒例のイベントが13日、成田空港で開かれた。参加者は雨の中、元気いっぱいに「そーれ」とかけ声を響かせ、巨体を約20メートル動かした。ジェット機は国際線で使用される機体で、全長56.7メートル、燃料を含む重さ約200トンのボーイング787―8型。前脚と左右の主脚に長さ約70メートルの