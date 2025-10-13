俳優の草〓剛（51）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演し、健康的な朝のルーティンを明かした。休日のルーティンを聞かれた草〓は、朝起きたらすぐに「体重を量る」と言い、「健康的にいいと思うんですよ。毎日、体重を測ってメモっとくんですよ。食べ過ぎたら2〜3キロ増えるじゃないですか。それを管理しとくと、今日は腹八分目にしようかなとか。だから僕は手っ取り早く一番の健康法だと思ってる