１０日、インタビューを受ける電気機器工場調整班の柯暁賓班長。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）【新華社瀋陽10月13日】中国で軌道交通制御設備の開発や販売、リースなどを手がける通号（西安）軌道交通工業集団の子会社、瀋陽鉄路信号は、世界の鉄道業界で「隠れたチャンピオン企業」として知られる。ここで生産される鉄道信号継電器（リレー）は、国内鉄道市場で7割以上のシェアを占めている。高速鉄道の信号制御システムを「中