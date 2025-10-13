大阪市の人工島・夢洲（ゆめしま）で開催されている大阪・関西万博が１３日、閉幕する。この日、午後２時からＥＸＰＯホール「シャインハット」で閉会式が行われ、ＥＸＰＯアリーナ「Ｍａｔｓｕｒｉ」でも中継された。「Ｍａｔｓｕｒｉ」上空では空飛ぶクルマがデモ飛行。来場者は巨大スクリーンと空を見比べながら、秋篠宮ご夫妻が出席された様子が映し出されてスタートした。国歌斉唱などに続き、日本国際博覧会協会の十倉雅