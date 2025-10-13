大阪・関西万博が１３日、閉幕を迎えた。各パビリオンは閉幕セレモニーを開催。歌やダンスのほか、与えられた壁面スペースにメッセージを残す来場者の姿もあった。いくつかの国が集まって展開しているコモンズ館の外側の窓には、各国の言葉で「ありがとう」「半年間楽しかった」と感謝を伝える言葉がカラフルなマーカーで並び、入場列に並んでいる来場者が笑顔で写真に収める姿も。大屋根リング下では、自身の年齢と同じ数字の