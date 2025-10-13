政治ジャーナリスト田崎史郎氏が13日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、公明党が自民党との連立を解消したことについてコメントした。公明の斉藤鉄夫代表は10日、政治とカネを巡る問題でのスタンスの違いから、連立を解消することを表明。政局は風雲急を告げている。4日に高市早苗総裁が誕生してから、わずか6日での出来事だった。毎日新聞の佐藤千矢子専門編集委員は「私が連立離脱だなと思ったのは6日で