¿À¸Í¤Ï13Æü¡¢¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¤¤¤Ö¤­¤Î¿¹¶¥µ»¾ì¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê5»î¹ç¡£17Æü¤Ë¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤ÇÄÉ¤¦¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢GKÁ°ÀîÂãÌé¤Ï¼é¸î¿ÀÂÐ·è¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¼¯Åç¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½GKÁáÀîÍ§´ð¤¬·¯Î×¤¹¤ë¡£¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯2°Ì¤Î¼ºÅÀ¿ô¡Ö28¡×¤È·ø¼é¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¿ô¤âÁáÀî¤Î¡Ö14¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö12¡×¤ÈÆùÇö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Àî¤Ï¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆüËÜÂåÉ½¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤ÎGK¡£Èà¤é¤è¤ê¤â¿ô»ú¤äÆâ