テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が１０日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。この日は、先週に引き続き、サッカー元日本代表・槙野智章氏がゲスト出演。槙野氏は広島、ケルン（ドイツ）、浦和、神戸でプレー。日本代表ＤＦとして国際的な舞台でも活躍した。槙野氏は、ドイツ移籍直後のトラブルを述懐。「海外ってスゴいなぁって思う出来事が…。実はドイツに