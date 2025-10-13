¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½MFÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¡Ê48¡Ë¤¬13Æü¡¢ÊÄËëÆü¤ò·Þ¤¨¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×presents¡ÁThank you for all¡Ä¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÃæÅÄ»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê»ö¶È¤ò¹Ô¤¦JAPAN CRAFT SAKE COMPANY¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖCRAFT SAKE DAY 2025in OSAKA¡×¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò¾Ò²ð¡£ÃæÅÄ»á¤ÏÇò¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¹õ¤Î¾åÃå¤ò±©¿¥¤ê¡¢¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Ãã¿§¤ÎË¹»Ò¤ÎÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ËüÇî¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é