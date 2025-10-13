Brazeの提供している顧客エンゲージメントプラットフォーム「Braze（ブレイズ）」が、GENDA GiGO Entertainmentが運営しているアミューズメント施設「GiGO」の体験価値を向上させる「GiGOアプリ」に導入された。これによって、顧客コミュニケーション高度化の推進、顧客行動や状況に応じたリアルタイムでパーソナライズされた施策の展開、来店率や新店集客の最大化といった連携を推し進めている。●ユーザーに限定クーポンを配布