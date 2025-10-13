喉の違和感を感じながらも忙しさを理由に放置していたCaonnyさん（仮称）。おにぎりを喉に詰まらせて嘔吐する事態になり、胃カメラ検査を受けた結果、「食道胃接合部がん」と診断されました。34歳でのがん宣告に「がん＝死」と絶望するも、2歳の子どもを残すことはできず、胃全摘手術と化学療法に踏み切ります。術後は食べるたびに嘔吐や腹痛に苦しみながらも、少しずつ食事を再開。現在は体重を8kg回復させ、前向きに生きるCaonny