5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDuelJewel¡Ê¥Ç¥å¥¨¥ë¥¸¥å¥¨¥ë¡Ë¡×¤Î¥®¥¿¡¼¡¦Í´Ìï¤¬¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¿®¾ò¤Ï¡Ö²»³Ú¡á³Ú¤·¤¤¡×¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤µ¤¨¤«¤¹¤ß¡¢¡È²»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¹¤éÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ò²ó¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£ ¡Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·ÏÆÃ½¸¼èºàÈÉ¡Ë¡Ö¿É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢À¸¤ß½Ð¤·¤¿»þ¤Î´î¤Ó¤ä¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Í¯¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î´ò¤·¤µ¡£¤½¤ì¤¬¡È²»³Ú¤Ï³Ú¤·¤¤¡É