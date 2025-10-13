◇第28回 ITTF-ATTUアジア卓球選手権大会 2025(11〜15日、インド)アジア卓球選手権は12日にトーナメント準々決勝が行われ、男子団体で日本は韓国にマッチカウント3-1で勝利しました。3試合先取で行われるこの大会、第1試合は張本智和選手(世界ランク4位)とアン ジェヒョン選手(同13位)による世界ランクで両国最上位選手同士の対決となります。この1戦に張本選手はストレート勝ちを収めると、続く松島輝空選手(同16位)はチョ デソン