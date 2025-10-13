女優の国仲涼子（４６）が１２日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。家事について語った。国仲は２０１２年１２月に俳優の向井理と結婚。１５年に長男、１７年には次男を出産した。占い師の大串ノリコは国仲の手相から「３５歳くらいから本当の自分らしい仕事ができる」と占われると「ちょうど結婚、出産したときだったので。仕事を見直してっていうのができたかなって年でした」と振り返った。大串