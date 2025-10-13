黒竜江仙洞山梅花鹿（ハナジカ）国家級自然保護区に生息する雄のハナジカ。（資料写真、ハルビン＝新華社配信／王勇剛）【新華社ハルビン10月13日】実りの秋を迎え、中国最北の黒竜江省各地の山々は、木々が色とりどりの秋の装いに「衣替え」を済ませた。同省ならではの秋景色や豊かな文化的蓄積、新たな文化・観光体験が各地から訪れる人を迎えている。海から車を運転してハルビンを訪れた鄭（てい）さんは、「最も美しい国道