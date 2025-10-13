南方航空瀋陽北方飛機維修で、同僚と研究に取り組む王璐璐氏（中央）。（２０２４年４月２２日撮影、瀋陽＝新華社記者／李鋼）【新華社瀋陽10月13日】航空機の尾部に位置するAPU（AuxiliaryPowerUnit、補助動力装置）は「小さな心臓」とも呼ばれ、エンジンに次いで整備精度と生産価値が高い部品となっている。中国南方航空集団傘下で航空機部品の整備を担う南方航空瀋陽北方飛機維修（南航北維）の王璐