◆東京六大学野球秋季リーグ戦第５週第２日▽明大３―２法大（１３日・神宮）「血の法明戦」と呼ばれるライバル校対決は、法大が明大に痛恨の逆転負けを喫し、２連敗で勝ち点を落とした。先発したサウスポー・野崎慎裕（４年＝県岐阜商）が２−１と１点リードの８回２死走者なしから、四球をきっかけに味方の失策なども絡み同点とされると、明大の３番・榊原七斗外野手（３年＝報徳学園）に一塁へのタイムリー内野安打を浴び、勝