テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１３日、公明党が自民党との連立からの離脱を決めたことを報じた。番組にはジャーナリストの池上彰氏がスタジオ生出演。ＭＣを務める同局の大下容子アナウンサーが「自民も公明も今、選挙の結果が出ていない状況が続いていて、自民党も党員の声が大きく反映されたと総裁選で言われました。公明党も党員の声を非常に重視したという面はあるのでし