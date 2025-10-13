神戸は13日、神戸市西区いぶきの森競技場で公開練習を行った。残り5試合。17日に勝ち点5差で追う首位・鹿島との大一番を控える中、MF佐々木大樹が戦列復帰することが濃厚となった。8月16日のリーグ横浜FC戦で負傷離脱。すでに9月末に部分合流を果たし、この日はフルメニューで汗を流した。今季は宮代とともに攻撃陣をけん引。負傷時は「ショックだった」というが「やってしまったものは仕方ない。診断してもらった後はリハビリ