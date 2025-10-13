俳優の吉岡里帆、オダギリジョー監督が13日、都内で行われた映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』公開記念舞台あいさつに参加した。【写真】『オリバーな犬』の旗を振り回して登場した吉岡里帆吉岡は、オダギリ監督の特製の旗を振り回して入場。テレビシリーズからの大ファンで参加できたことがうれしかったそう。吉岡は「話したいことが山のようにありすぎて。うまく抜粋しなきゃいけないと寝る前思っていて。