¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþÍ¥¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼¡ÃË¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¥±¡¼¥­¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÈþÍ¥¤Ï¡Öµ¢Âð¸å¡¢Ìë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¡ÄÁ°Æü¤Ë¤ª¤¢¤º¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥­¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£²ó¤Ï»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿ÉÔÆó²°¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÎäÅà¥±¡¼¥­¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Â©»ÒÃ£¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥±¡¼¥­¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥±¡¼¥­¤ÎÈ¢¤ò¸«¤¿¼¡ÃË¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ¢¤À¤±¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Ã¤Æ¼¡ÃËÂç´î¤Ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È