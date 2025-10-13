2025年10月の新商品5品まとめ(10月14日発売予定 )今週発売のローソン新商品をピックアップ! 心も体も温まるスープや、がっつり食べたいときにぴったりの丼メニューなど注目商品が登場しています。 ローソン2025年10月の新商品まとめ秋の味覚が楽しめるラインナップをぜひチェックしてみては? 「温・冷 気分で選べる! 明太釜玉風うどん(ちくわ磯辺天入り)」(559円)「温・冷 気分で選べる! 明太釜玉風うどん(ちくわ磯辺天入り)」(559