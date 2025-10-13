¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¿Í¼Á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë½¸²ñ¡á¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö/Emilio Morenatti/AP¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÀÖ½½»ú¹ñºÝ°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ã£Ò£Ã¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¼Á¤ÈÈï¹´Â«¼Ô¤Î²òÊü¤È°ÜÁ÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂ¿ÃÊ³¬¤ÎºîÀï¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££É£Ã£Ò£Ã¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¿Í¼Á¤Î°ú¤­ÅÏ¤·ºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á£·¿Í¤ò£É£Ã£Ò£Ã¤Ë°ú¤­ÅÏ¤·¤¿¡£¥¤