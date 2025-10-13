元乃木坂46で女優の与田祐希が13日、都内で行われたMBSドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』(10月16日スタート、MBS 毎週木曜24:59〜ほか)の第1話先行試写＆完成披露トークイベントに共演の鈴木仁、星乃夢奈とともに登場した。『死ぬまでバズってろ！！』完成披露トークイベントに登場した与田祐希ふせでぃ氏の同名漫画を原作とする本作は、現代のSNS社会が舞台のインターネット・サスペンス。パスタ屋でアルバイトをする26歳フリ