Photo: mio コーヒーを通して「文化」を味わう。9月24日（水）〜27日（土）まで東京ビッグサイトにて開催された『SCAJ』（南1・2ホールは26日まで）に今年も参加してきました。昨年の来場者数7万5,217人に対し、今年は9万6,823人と大変な賑わい。会場での、ちょっと変わった文化の体験が心に残りました。スパイス×コーヒーの「アラビアコーヒー」を体験