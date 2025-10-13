国務院報道弁公室が10月11日午前に行った「第14次五カ年計画の質の高い完成」をテーマとしたシリーズ記者会見では、住宅都市農村建設部の倪虹部長が、「第14次五カ年計画」期間中の住宅と都市農村建設の質の高い発展の成果と今後の状況を紹介しました。「第14次五カ年計画」期間中には、全国で累計24万余りの都市部の老朽化した集合住宅を改造することで、4000万世帯余りの1億1000万以上の人に恩恵がもたらされ、人民大衆の住宅環