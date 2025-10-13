俳優の草なぎ剛（５１）が１３日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。稲垣吾郎、香取慎吾との元ＳＭＡＰ３人組「新しい地図」での?立ち位置?について明かした。まず明かしたのは稲垣についてで、「吾郎さんはいつも僕らのこと気にしてるのかどうか分からない」という。３人のグループＬＩＮＥは「ないんですよね〜」とのこと。「それぞれ距離感が違くてね。でもちゃんと吾郎さんともちゃんとこうＬ