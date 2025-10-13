俳優の要潤（44）が、12日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。占い好きの一面を見せた。要は俳優の国仲涼子（46）とともに、事前インタビューで、手相占い師の大串ノリコさんに見てもらうことを聞いた。国仲が「私は…すみません、（占いは）信じません」と苦笑い。それを聞いた要は「まじですか？」。そして「メッチャ信じます」と神妙な面持ち。「めちゃくちゃ占い通りに生きたい。何か言われたら