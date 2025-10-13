[10.13 J3第31節](長野U)※14:00開始主審:植松健太朗<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 21 松原颯汰DF 3 冨田康平DF 7 大野佑哉DF 16 石井光輝MF 10 山中麗央MF 17 忽那喬司MF 23 イム・ジフンMF 28 藤川虎太朗MF 33 安藤一哉MF 46 古賀俊太郎FW 11 進昂平控えGK 1 田尻健DF 2 酒井崇一MF 5 長谷川雄志MF 8 近藤貴司MF 13 小西陽向MF 25 田中康介MF 77 ターレスFW 20 加納大FW 87 村上千歩監督藤本主税[カマタマーレ讃