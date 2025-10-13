【エルサレム＝福島利之】イスラム主義組織ハマスに拉致され、パレスチナ自治区ガザに拘束されていたイスラエル人の人質２０人の解放が１３日、始まった。地元紙ハアレツによると、まず７人のイスラエル人人質がハマスから引き渡された。今回、解放された人質がイスラエル側に戻るのは約２年ぶり。イスラエルとハマスが今月９日、米国の提案した和平計画の第１段階に合意したことに基づき、人質は解放された。２０２３年１０月