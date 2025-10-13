¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¬¥¶¤ò¤á¤°¤ëÏÂÊ¿·×²è¤Î¡ÖÂè1ÃÊ³¬¡×¤Î¹ç°Õ¤Ë¤â¤È¤Å¤­¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬¹´Â«¤¹¤ë¿Í¼Á¤Î²òÊü¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÀ¸Â¸¤¹¤ë7¿Í¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Þ¥¹¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î°äÂÎ¤â´Þ¤á¿Í¼Á48¿Í¤ò¥¬¥¶¤Ç¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÀ¸Â¸¤¹¤ë20¿Í¤¬13Æü¤Î¤¦¤Á¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£