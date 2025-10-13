ロサンゼルスの地元紙オレンジカウンティ・レジスターのビル・プランケット記者が１２日、ドジャースとブルワーズが対戦するナ・リーグ優勝決定シリーズの行方を予想した。同紙オンラインに記事を掲載した。プランケット記者は「スタメン」「先発投手」「ブルペン」「控え選手」「監督」の５項目で両軍を比較。スタメンと先発投手はドジャース優勢、ブルペンはブルワーズ優勢とし、控え選手と監督については互角とした。その上