¢¡¤ß¤ä¤¶¤­¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜÆÈÎ©¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¡½µð¿Í¡Ê£±£³Æü¡¦Æü¸þ¡Ëµð¿Í¤Î°éÀ®£¶°Ì¡¦ÃÝ²¼×Ò¶õÆâÌî¼ê¤¬£²ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Â¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ö£´ÈÖ¡¦»°·â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££±¡½£°¤Î£³²ó£²»à°ìÎÝ¤Ç¤Ïº¸Á°¤ËÅ¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²¡½£³¤È£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤âº¸Á°¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£ÌÀÆÁµÁ½Î¤«¤é£²£´Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£º£µ¨¡¢£³·³¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£±£±ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££·Æü¤Ë¤Ï£±·³