京都１１Ｒ・スワンステークス・Ｇ２・馬トク激走馬＝ウインマーベル０秒４差５着の安田記念以来となる実戦。昨年の京王杯スプリングＣなど、芝１４００メートル戦で重賞３勝を挙げ、得意の距離で秋シーズンの好発進を決めたいアイルハヴアナザー産駒だ。２週目の絶好馬場で、高速決着＆先行有利の京都の芝。前で運べる脚質もストロングポイントになる。１週前追い切りは松山騎手が美浦に駆けつけ、Ｗコースで感触を確かめ、６