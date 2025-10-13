トンネルなのに光が差す、雨に当たる……地下トンネルなのに、上部に穴があいた「半地下」構造のトンネルが近年いくつか見られます。トンネル内に光が差し込むため、ドライバーの目には光、影、光、影……というふうに映り運転しにくいという人もいるでしょう。また、雨風もトンネル内に入り込んできます。なぜこのような構造が採用されているのでしょうか。【写真】ナニコレ!? 「上から見た半地下トンネル」がクセ強外見すぎる